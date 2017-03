Vurige fans bij het basketbal, Rachel Green + 11 andere weetjes over Griekenland

Wist u dat Georgios Kyriacos Panayiotou en Jennifer Anniston Grieks bloed door hun aderen hadden/hebben stromen? De vader van George Michael was een Grieks-Cypriotische restauranthouder, die in de jaren 50 naar Engeland emigreerde. George Michael was enorm succesvol in de jaren 80 en 90 met tophits als Faith, I Want Your Sex, Freedom en Father Figure en verkocht meer dan 100 miljoen platen. De controversiële zanger overleed op 25 december 2016.

Jennifer Joanna Linn Aniston is de dochter van John Anastassakis, die op tweejarige leetijd met zijn ouders van Kreta naar de VS verhuisde. John speelde in de jaren 80 in de de soap Days of our Lives. Jennifer is een pak bekender door haar rol als Rachel in Friends én haar huwelijk met Brad Pitt.