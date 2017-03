Felix Brych is scheidsrechter De Duitser Felix Brych zal de match tussen de Rode Duivels en Griekenland leiden. De 41-jarige scheidsrechter is geen onbekende voor de Belgen. Hij stond al drie keer met de Duivels op het veld. Op het WK van 2014 in Brazilië was Brych de scheidsrechter in de groepswedstrijd tegen Rusland. Een jaar later was de Duitser in Cardiff ook de scheidsrechter in de verloren EK-kwalificatiewedstrijd bij Wales. Vorig jaar floot Brych de groepswedstrijd van de Duivels op het EK in Frankrijk tegen Zweden.

