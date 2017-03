Van topschutters tot clean sheets: Rode Duivels domineren in Europa

Romelu Lukaku is momenteel topschutter in de Premier League met 21 doelpunten. Daarmee doet hij beter dan Harry Kane, Alexis Sanchez en Diego Costa. Lacazette, Belotti en Modeste zijn de enige Europeanen die in de grote Europese competities al vaker de weg naar het doel vonden dit seizoen.

Met Dries Mertens staat er nog een tweede Belg in de Europese topschuttersstand. Hij trof bij Napoli al 20 keer raak dit seizoen.