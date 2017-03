Kevin Mirallas en Michy Batshuayi. Kevin Mirallas en Michy Batshuayi.

De Rode Duivels trainen vanavond een eerste keer in Tubeke in hun voorbereiding op de interlands tegen Griekenland en Rusland. Vooral Michy Batshuayi had zijn kleurrijkste outfit aangetrokken om bondscoach Martinez en zijn ploegmaats te verwelkomen. De aanwezige fotografen kregen Eden Hazard alvast niet te zien.