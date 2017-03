Hazard ontbreekt bij Chelsea. Komen interlands in gevaar?

Bondscoach Roberto Martinez nam Eden Hazard gisteren op in zijn selectie, maar de Chelsea-speler zou volgens sommige bronnen de interlands moeten laten schieten door een spierblessure. "Eden heeft een klein probleem", zei Chelsea-coach Antonio Conte.

Conte had het gisteren tijdens zijn perspraatje over Hazard, die ook afgelopen maandag in de FA Cup-kwartfinale tegen Manchester United de ene schop na de andere incasseerde.

“Je kunt Hazard moeilijk afstoppen. Tegenstanders proberen dat op een correcte of foutieve manier te doen, maar ik maak me niet te veel zorgen. Eden is fysiek heel sterk en is sterk genoeg om in deze competitie te spelen”, zei Conte.