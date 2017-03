Vandenbempt: "Nainggolan nu niet oproepen zou onverdedigbaar geweest zijn"

"Dat Vincent Kompany er niet bij is, is geheel logisch. Het tegendeel zou pas verbaasd hebben", zegt Peter Vandenbempt. "Kompany wilde blijkbaar wel heel graag komen, maar hij zit in een moeilijke periode."

"Ook bij zijn club vinden ze blijkbaar dat hij niet fit genoeg is om in de kern te zitten, laat staan wedstrijden te spelen. Er is toch een klein beetje een meningsverschil tussen Kompany, die vindt dat hij fit is, en wat ze vinden bij City en misschien bij de Rode Duivels."