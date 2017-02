KBVB over sluiting parking C: "Woensdag overleg met Stad Brussel"

Het dossier rond het Eurostadion zit al een tijdje muurvast. Het dossier rond het Eurostadion zit al een tijdje muurvast.

Het dreigement van Brussels schepen Alain Courtois om parking C te sluiten, heeft ook de Belgische voetbalbond bereikt. De KBVB ziet de grote gevolgen van zo'n sluiting in voor evenementen zoals de Croky Cup-finale en wedstrijden van de Rode Duivels. "We hopen een constructieve oplossing te vinden", klinkt het.