KBVB heeft 9 "potentiële basiskampen" in Rusland bezocht

De Duivels zijn nog niet gekwalificeerd voor het WK. De KBVB is er niettemin van overtuigd dat het essentieel is om op alle vlakken proactief te zijn om successen te behalen.

"Op basis van informatie van de FIFA kunnen we verduidelijken dat België het 20e land was dat zo'n prospectie uitvoerde in het gastland van het WK 2018", legt de KBVB uit.

"We zullen alle nuttige informatie analyseren met betrekking tot de kwaliteit van de sport- en hotelinfrastructuur en tevens in contact blijven met de FIFA."

België staat na 4 speeldagen in zijn kwalificatiegroep aan de leiding met 12 op 12. Op 25 maart staat de volgende wedstrijd op het programma: België ontvangt dan nummer 2 Griekenland.