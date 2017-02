Bondscoach: "Hazard doet me aan Messi denken"

Roberto Martinez was zondag te gast bij Sky Sports. De bondscoach stak de loftrompet over Eden Hazard. De Rode Duivel maakte zaterdag een heerlijk doelpunt voor Chelsea.

"De manier waarop hij versnelt, tot stilstand komt en weer vertrekt. Het doet me erg aan Lionel Messi denken", zei Martinez. "Zijn balbehandeling is sensationeel. Hij is meester over de situatie en de verdedigers."