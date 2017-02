Dries Mertens wil voetballers helpen uit de kast te komen

Dries Mertens ontmoette Danilo op een training van de Rode Duivels. "Ik vind dat dit moet kunnen. Jij ben een mooi voorbeeld, Danilo. Ik zie hoe gelukkig je nu bent."

"Ik zou niet anders tegen je doen (omdat je homo bent). In een team heb je iedereen nodig. Iedereen is belangrijk." Dat is ook de slogan van de campagne: "You are always part of a team".

Mertens pleit ervoor dat meer homo's in het voetbal uit de kast komen. "Hoe meer spelers ervoor uitkomen, hoe meer het als iets positiefs gezien zal worden. Er moeten er meer durven. Dan zal iedereen het accepteren."