"Ik, een harde analist? Nee, ik beoordeel situaties, geen mensen"

"Voor IJsland was het een uitzonderlijk EK. Maar ook Italië was ontgoocheld. Frankrijk was ontgoocheld. Spanje was ontgoocheld. Duitsland was ontgoocheld..."

"Wat misliep op het veld is moeilijk te zeggen omdat ik de context niet ken. Op zo'n toernooi gebeuren dingen waar je als buitenstaander geen weet van hebt. Ik beschik niet over alle ingrediënten om een juiste analyse te maken."

"Er is kwaliteit, maar er ontbrak iets, dat ziet iedereen. Maar of dat aan de tactiek lag of niet? Dat is moeilijk voor mij om iets over te zeggen."

"Te weinig winaarsmentaliteit? Wilmots heeft uitzonderlijk werk geleverd. Dat wil ik onderstrepen. Het verschil tussen winnen of niet is soms het geloof dat je kan winnen. Je loopt wat meer, verdedigt wat meer, speelt meer als ploeg. Dat is belangrijk, maar bij de nationale ploeg ben je niet vaak samen. Het is niet altijd evident alles in goede banen te leiden."