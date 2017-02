"De Rode Duivels zijn niet mijn show, als trainer heb ik nog niets gepresteerd"

Henry is iemand die al 20 of 25 jaar moet omgaan met de pers. Ook de sensatiepers. Hij is zich bewust dat elk verkeerd woord een gigantische weerklank kan hebben.

"Hij is een heel vriendelijke man. Hij is toch een absolute wereldster, maar zo gedraagt hij zich niet. Hij heeft ruimschoots de tijd genomen voor het interview. Maar je merkt wel dat van zodra het interview begint, Henry in een interviewmodus gaat", zegt Vandenbempt.

"Het is iemand die al 20 tot 25 jaar is moeten omgaan met de pers. Ook de sensatiepers. Je merkt aan alles dat hij tijdens een interview op zijn hoede is. Hij is zich bewust dat elk verkeerd woord een gigantische weerklank kan hebben."

"Dat maakt dat hij zich op de vlakte houdt. We weten van de bondscoach Martinez dat hij veel kan praten, maar weinig zegt. En dat was helaas ook een beetje het geval met Henry. Bijvoorbeeld als het ging over de prestaties van de Rode Duivels op het EK."