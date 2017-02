Thierry Henry exclusief: "Als je naar het WK gaat, wil je dat ook winnen"

Thierry Henry maakt sinds vorige zomer deel uit van de staf van de Rode Duivels. Zijn eerste opdracht: België naar het WK van volgend jaar in Rusland loodsen. Een must, vindt hij.

"Als je begint aan de kwalificaties, dan is het om je te kwalificeren", vertelt Henry in Londen in een gesprek met onze voetbalcommentator Peter Vandenbempt (foto).

"Anders bellen we gewoon naar de FIFA met de mededeling: "Wij doen niet mee." En als je naar het WK gaat, dan ga ik ervan uit dat je dat ook wil winnen. Anders blijf je beter thuis. Zo heb ik er altijd over gedacht."