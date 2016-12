And the Devil of the Year is... Dries Mertens

Dries Mertens volgt Kevin De Bruyne op. Dries Mertens volgt Kevin De Bruyne op.

De supporters van de Rode Duivels hebben Dries Mertens gekozen als hun Devil of the Year. Mertens was een van de acht kanshebbers. Daarvoor moest je in 2016 Devil of the Match geweest zijn in een van de 15 interlands die de nationale voetbalploeg heeft gespeeld.