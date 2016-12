"Stuitend dat Wilmots blijft verkondigen dat hij geen fouten gemaakt heeft"

Ze hebben zich ook, net als vele waarnemers en supporters, laten verblinden door die prestatie tegen Hongarije, die ik de dag nadien heb vergeleken tegen die in Brazilië tegen de Verenigde Staten.

Dat was een uitstekende wedstrijd, een fantastisch spektakelstuk. Maar dat was tegen niemand, tegen een ploeg die de deur wagenwijd openzette. En dat heeft er mede toe geleid dat de Belgen niet klaar waren voor Wales.

Wat ik ook bijzonder jammer vond, was dat de Belgen nadien vrij snel over die ontgoocheling zijn heengestapt. Dat heb ik me toch laten vertellen door spelers die wél teleurgesteld waren.

Ik heb me altijd afgevraagd, en dat zal moeten blijken in Rusland, of deze spelers zich pijn kunnen doen. To go the extra mile, of ze dat kunnen opbrengen. Want dat zal ook, straks wanneer ze naar de Wereldbeker in Rusland gaan, nodig zijn om te doen wat iedereen van hen verwacht en dat is halve finale of finale spelen.