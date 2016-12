Gezellig, De Bruyne gaat tafelen met Mertens in Napels

Bij de Rode Duivels had hij voor het EK ook graag wat meer rust gekregen. Dat vertelt Kevin De Bruyne deze week in Sport/Voetbalmagazine.

"Wij hebben letterlijk twee dagen vrij gehad na de laatste wedstrijd (met Manchester City, red). Ik had gehoopt dat er even een moment kon zijn om af te sluiten, want mentaal was het een zwaar seizoen geweest. Maar ik heb er nooit over geklaagd", klinkt het in het magazine.

"Zulke decompressiemomenten hebben we tijdens een seizoen ook nodig. Als het kan, krijgen we van de club makkelijk drie, vier dagen vrij."

Had De Bruyne dat niet aan de bondscoach moeten vragen? "Wij zijn er niet om vanalles te vragen. Uiteindelijk is dat zijn keuze. Als je dat doet, kan je ook worden gezien als een moeilijke gast. Het is allemaal niet zo simpel, snap je."