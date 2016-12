8 Duivels maken kans op titel Devil of the Year, maar De Bruyne niet

Op basis van de vorige stemmingen zijn Dries Mertens (4 keer verkozen tot Devil of the Match) en Thibaut Courtois (3 keer) de favorieten om de titel in de wacht te slepen.

Maar misschien denken de Belgische supporters daar wel anders over. Iedereen mag meestemmen op de website van de Belgische voetbalbond (klik hier). Deelnemers maken kans op een meet en greet voor twee personen met de Devil of the Year.

Opvallend is dat Kevin De Bruyne, die bijvoorbeeld wel op de long list stond voor de Gouden Bal en de The Best FIFA Player, geen enkele keer verkozen werd tot Devil of the Match. Hij kan de trofee dit jaar dus niet winnen.