Red Flames maken brandhout van Moldavië

De toeschouwers in Leuven kregen een avondje eenrichtingsvoetbal voorgeschoteld. De Moldavische voetbalvrouwen, nummer 86 op de wereldranglijst, konden de Red Flames niets in de weg leggen.

Na 3 minuten had Janice Cayman haar eerste van de avond al gemaakt. Ze trapte een hoekschop hoog in doel.

Daarna deed Tessa Wullaert haar duit in het zakje. De aanvalster scoorde 3 keer in een kwartier. Tussendoor pikte ook linksachter Davina Philtjens haar doelpuntje mee.

Na de pauze was het helemaal doelpuntenkermis in Leuven. De Red Flames verlieten het terrein met 12 goals. Cayman had met 4 stuks het grootste aandeel in de monsterzege.