Serneels: "Ik wil van de Red Flames echte topsporters maken"

“Op de trainingsstage hebben we de evaluatie gemaakt. We willen op elk vlak de lat een klein beetje hoger leggen. In groep doen we veel goed, maar we forceren nog te veel. Dat moet eruit. We moeten het spel nog beter lezen.”

“Ik heb mijn speelsters ook individuele richtlijnen gegeven. Als ze die allemaal opvolgen, dan gaan we zeker naar het WK. We hebben al veel stappen gezet, maar nu willen we van de Red Flames echte topsporters maken.”

“Als we de juiste lessen trekken uit het voorbije EK, dan schat ik onze kansen op een WK-ticket hoog in. Onze poule is een poule waarbij je niet meteen kunt zeggen wie de groepswinnaar wordt. Het wordt een open strijd. Italië is niet van het niveau van Duitsland of Nederland, maar kan wel sterk uit de hoek komen. Portugal heeft mooie dingen laten zien op het EK en Roemenië heeft een heel stugge ploeg.”

Moldavië? “We zullen vooral geduldig en gedisciplineerd moeten spelen. Als we de score snel kunnen openen, dan kunnen er veel doelpunten volgen. Maar het doelpuntensaldo mag niet ons uitgangspunt zijn. We gaan voor de drie punten en willen niet denken aan een doemscenario.”