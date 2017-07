Eddy Demarez: "Red Flames laten een dubbel gevoel achter"

Eddy Demarez beleefde het EK-debuut van de Red Flames vanop de 1e rij. Hij zag een gemotiveerd België dat te weinig in de eigen kansen geloofde. "De campagne van de Red Flames zorgt voor een dubbel gevoel. Volgens mij is het een gemiste kans, zeker wanneer je ziet wat we hebben laten liggen in de openingsmatch tegen Denemarken", reageert Demarez.

"Op papier stond deze vroege uitschakeling al even vast, dus doorstoten naar de kwartfinale zou sowieso straf geweest zijn. Maar als je ziet hoe de Belgen zich overstegen hebben, neemt teleurstelling toch de bovenhand. We hebben gewoon "te Belgisch" gespeeld: afwachten en zien waar dat toe leidde. Er was meer lef nodig om hoger te kunnen mikken."