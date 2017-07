Oranje-speelster Groenen groeide op in België: "Heel bijzondere match""

Groenen woont en speelt in Duitsland, maar de Nederlandse groeide op in Poppel. "We wisten op voorhand al dat dit een bijzondere match zou zijn, maar door de omstandigheden is het nu nog extra bijzonder."

"Het is in Tilburg, vlakbij de grens met België. Er komen dus ook veen Belgische supporters kijken. Mijn vrienden uit België moeten wel in het oranje komen. Ik hoop dat er in het Belgische vak dus een oranje stip zal te zien zien. Dan weten jullie dat dat mijn supporters zijn."

Het had trouwens geen haar gescheeld of Groenen had voor de Red Flames gespeeld. "De bondscoach is vijf of zes jaar geleden inderdaad eens komen polsen." Ze werd zelfs een paar keer uitgenodigd in het oefencentrum in Tubeke, maar de FIFA dwarsboomde de plannen omdat ze al een jeugd-EK met Nederland had gespeeld. "Daar denk ik nu niet meer aan. Op dit moment ben ik hartstikke Nederlands."

"Het zal een spannende match zijn want alle scenario's zijn nog mogelijk. België heeft een goeie ploeg. Ik vind het leuk dat ze het goed doen, maar vanavond hoeft dat niet perse."