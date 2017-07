Serneels: "Tegen Nederland gaan we vechten voor elke grasspriet"

Aan tafel hebben we herhaald dat dit EK een unieke ervaring is. De ontgoocheling zou er dus zijn als we er uit liggen.

"Als we winnen zijn we zeker van kwalificatie. We moeten dus niet rekenen. Tijdens de match gaan we dat zeker niet te veel doen. Maar afhankelijk van hoe we het zelf doen, zullen we de andere match natuurlijk wel volgen."

"Ons eerste idee was om niet te veel te wijzigen na de zege tegen Noorwegen, maar dat dachten we eerst ook na de nederlaag tegen Denemarken. Uiteindelijk hebben we het toch gedaan. We zien wel."

"Net zoals we na Denemarken de ontgoocheling opzij moesten zetten, moesten we hetzelfde doen met de euforie na Noorwegen. Op training zie ik dat de meisjes daarin geslaagd zijn."

