Red Flames moeten mogelijk Nederlandse vedette Martens niet vrezen

Martens liep de blessure aan haar rechterenkel op in de vorige groepswedstrijd tegen Denemarken. De nummer elf van Oranje moest zich een kwartier voor tijd laten vervangen.

Martens versierde onlangs een transfer naar FC Barcelona. De 24-jarige linksbuiten speelde in het seizoen 2011-2012 ook een seizoen voor Standard.

Voor Oranje, dat zes punten heeft, volstaat in Tilburg tegen België een gelijkspel om zich te verzekeren van een plek in de kwartfinales. Maar Oranje wil winnen.

"België zal dat ook willen, wij zijn niet aan het rekenen", vertelde de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman zondag tijdens een persmoment in Tilburg.

"België is wel een stugge tegenstander: ze spelen gedisciplineerd en met een sterke aanval. We kennen hen goed en zijn niet verrast door hun prestaties. Die zege tegen Noorwegen hadden we niet verwacht, want de Noren hebben ook een erg sterk team."