Van den Berg: "We willen de Red Flames kapot spelen"

Nederland kan mikken op een gelijkspel tegen de Red Flames, "maar ik wil met negen punten door", zegt Van den Berg. "We moeten er vanaf het begin vol opklappen. We willen België kapot spelen door de bal rond te laten gaan, veel kansen te creëren en hopelijk veel te scoren."

"In de tweede helft tegen Denemarken was de organisatie weg en hielden we de bal niet meer in de ploeg. Tegen België mag dat absoluut niet meer gebeuren."

De match van de Red Flames tegen Nederland staat maandag om 20u45 op het programma in het Koning Willem II stadion in Tilburg.