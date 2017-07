Red Flames bereiden zich met steun van fans voor op duel der Lage Landen

Meer dan 6.000 supporters schreeuwden de Red Flames gisterenavond naar de zege tegen Noorwegen. En ook op de open training op onze nationale feestdag waren de supporters op post. De Flames poseerden met de glimlach voor heel veel selfies en deelden handtekeningen uit.

"We zijn nog een beetje aan het nagenieten", zei Tessa Wullaert. "Philtjens heeft nog twee flessen champagne gekregen omdat ze Flame van de Match was dus vanavond zullen we allemaal een half glaasje drinken. Maar maandag is er natuurlijk nog een heel belangrijke wedstrijd. Het wordt een grote uitdaging."

Het stadion is uitverkocht voor de clash tussen Nederland en België. Er zullen 5.000 Belgen en 5.000 Nederlanders zijn. "Dat zal super zijn. De fans van Oranje zijn luid, maar de Belgen zijn ook heel goed", lachte Cayman.

Ook bondscoach Ives Serneels genoot nog na op de open training. "Het gevoel is nog altijd super. En vandaag met dit weer, de supporters, ... dat maakt het nog een extra fijn. Er beweegt iets in België en hopelijk stopt dat niet te snel. Spijtig dat we geen tickets meer hebben voor die match van maandag want we zouden er nog duizend kunnen verkopen."