Serneels: "Hier had ik vijf jaar geleden niet van durven te dromen"

"Ik ben heel trots op wat de vrouwen hier gepresteerd hebben. De groep is na die eerste wedstrijd opnieuw gegroeid. Na die eerste goal was ik even niet meer op de wereld, maar het was belangrijk om dadelijk weer rustig te worden."

"De speelsters hebben het hoofd erbij gehouden en hebben de match goed uitgespeeld. Vroeger hadden we misschien snel een tegendoelpunt geslikt."

En toen viel het verlossende tweede doelpunt. "Dat was fantastisch. Supporters, spelers, staf, journalisten, ... iedereen was ontzettend blij. We waren een grote Belgische familie. Dit was bijna de perfecte wedstrijd. Daar moeten we vanavond allemaal van genieten."

"Vijf jaar geleden had ik hier niet van durven dromen. Al dat harde werk heeft geleid naar dit moment. Iedereen die het vrouwenvoetbal een warm hart toedraagt, mag dit nooit meer vergeten. En de match tegen Nederland? Daar denk ik morgen pas aan."