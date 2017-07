Serneels: "Fysiek en mentaal zijn we klaar voor match tegen Noorwegen"

Ook Janice Cayman beseft dat het tegen Noorwegen alles of niets is. "We hebben de openingsmatch besproken als team en we zijn daar sterker uitgekomen. We hebben geleerd uit onze fouten en hopelijk kunnen we dat morgen al laten zien."

"We moeten vooral sterker zijn in de eerste duels. Laten zien dat wij er ook zijn. We moeten spelen zoals onze tweede helft tegen Denemarken en gewoon echt voetballen. We kennen Noorwegen vrij goed. Het zijn grote meisjes dus ze zijn kopbalsterk. En met Hegerberg hebben ze ook een heel goeie aanval."

"Oké, we moeten winnen, maar dat geeft toch niet echt extra druk. Ook de vorige match wilden en moesten we winnen."