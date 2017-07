Verheyen over Flames: "Nederlaag moet les zijn voor Noorwegen"

Ik wil de vergelijking niet maken met mannenvoetbal, want dat is op vele vlakken oneerlijk. Gewoon omdat er een lichamelijk verschil is in kracht en snelheid.

Alvast één ding was hem opgevallen: "Wat bij de vrouwen een groot verschil maakt, is de kwaliteit om te kunnen doordraaien in de aanname. Er zijn heel weinig vrouwen die dat kunnen. De goeie speelsters, zoals Wullaert en Vanmechelen, kunnen dat."

"De bal in de voet komen vragen, in de bal komen, maar tegelijkertijd doordraaien en niet achteruit spelen. Met die beweging kun je in het vrouwenvoetbal je tegenstander pijn doen. De Deense Harder, voor mij de beste speelster gisteren, kan dat ook. Dat is op dit niveau het grote verschil tussen de gewone en de topspeelsters."