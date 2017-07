Serneels: "Onze kwaliteiten uitspelen tegen minder punten van Denemarken"

De wedstrijd tegen Denemarken lijkt meteen een cruciale wedstrijd te worden. "Wij moeten niet winnen, de eerste wedstrijd is niet altijd bepalend voor plaatsing voor de volgende ronde", zegt Ives Serneels.

Denemarken is een stugge ploeg. "Het woord "details" is veel gevallen. We zullen onze kwaliteiten proberen uit te spelen tegenover de mindere punten van Denemarken. Pernilla Harder is hun sterspeelster, maar ze spelen met 11 speelsters."

"Het middenveld wordt cruciaal, als we daar de ruimtes kunnen afschermen voor hen. Wij kunnen een goeie organisatie neerzetten en snel uitbreken. We denken wel dat we hen kunnen pijn doen."

"Zij mogen de bal hebben en wij scoren? Dat mag, maar ik hoop dat wij ook af en toe de bal zullen hebben. We moeten durven te voetballen. We moeten aan Denemarken denken, maar niet enkel over Denemarken praten."