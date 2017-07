Wullaert: "Snel uitbreken op de counter, dat is onze kracht"

Als we durven te voetballen, kunnen we wel iets. We mogen niet met schrik aan de wedstrijd beginnen.

Jacques komt momenteel uit voor Anderlecht, maar net als Wullaert heeft ze buitenlandse ervaring. Ze speelde een seizoen bij Potsdam. "Dat is toch wel heel belangrijk, omdat je weet op welk niveau bepaalde speelsters kunnen spelen. In België hebben we nog geen topcompetitie."

"Ik hoop dat ik de ervaring van het buitenland kan meenemen om toch een goede organisatie neer te zetten en hopelijk onze eerste wedstrijd te winnen."

Jacques is één van de anciens, ze maakte 10 jaar geleden al haar debuut bij de nationale ploeg. "Sindsdien is er veel veranderd. De omkadering is veel verbeterd en het trainingsvolume is verhoogd. Vroeger kwamen we 1 of 2 dagen voor een interland samen, nu gaat daar toch zeker een week aan vooraf. Dat is al een heel groot verschil naar trainingsniveau toe."

De Red Flames hebben geen goede herinneringen aan Denemarken, hun eerste opponent. De laatste oefenmatch tegen de Denen in november werd met 3-1 verloren. "Denemarken zette ons toen in de 1e helft fel onder druk en we kwamen er niet onderuit."



