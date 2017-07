Serneels: "Zondag komt misschien te vroeg voor Van de Putte"

De eerste volledige dag in Nederland heeft de koorts nog niet doen stijgen in het Belgische kamp. "We hebben goed getraind, de focus was goed en ik had niet het gevoel dat er extra spanning in de lucht hing", zegt bondscoach Ives Serneels.

"We zijn woensdag aangekomen en hebben de tijd gehad om alles goed te verkennen. Donderdag hebben we een laatste fysieke inspanning gedaan en ik was tevreden over de trainingsdag."

De zege tegen Rusland in de laatste oefenmatch heeft deugd gedaan. "We hadden ons al wat herpakt in Frankrijk, waar onze organisatie op punt stond. Tegen Rusland hebben we ons voetballend vermogen laten zien. We kunnen met vertrouwen uitkijken naar zondag."