Red Flames tanken vertrouwen in uitwuifmatch tegen Rusland

"Het is natuurlijk plezant om met een goed resultaat af te sluiten, want dat geeft nog wat extra motivatie voor het EK", zegt bondscoach Ives Serneels. "Het belangrijkste was echter om 90 minuten te laten zien dat we voetballend vermogen hebben."

"Zoals ik het zie, hebben we een perfecte voorbereiding achter de rug. In die wedstrijd tegen Spanje hebben we twee à drie klappen tegen ons gezicht gekregen. Toen hadden we een mindere dag tegen een topploeg. Nadien hebben we samengezeten met de speelsters om daaruit te leren. Vrijdag tegen Frankrijk stond de organisatie er weer en vandaag zat het voetballend goed. Deze groep is er klaar voor."