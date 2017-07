Serneels: "Het was niet het eerste voorval met Missipo"

Ives Serneels liet woensdag weten dat Kassandra Missipo om disciplinaire redenen de groep moest verlaten. Naar verluidt zou de speelster van AA Gent in haar vrije tijd in een tent geslapen hebben. De bondscoach verduidelijkt de moeilijke beslissing bij Sporza.

"Het was niet het eerste voorval deze week en Kassandra was daarover al aangesproken. Er zijn met de groep heel duidelijk afspraken gemaakt over wat nodig is om fris aan het EK te beginnen. Als je dan dezelfde avond nog doet wat zij gedaan heeft, dan wordt het moeilijk. Iedereen was het eens dat dit de juiste beslissing was", zegt Serneels.

"Ik heb Kassandra persoonlijk ingelicht. Ze staat nog aan het begin van haar carrière en ze heeft talent. Het is belangrijk dat ze hieruit de juiste lessen trekt. Dan ben ik ervan overtuigd dat ze een mooie carrière kan maken."

"Voor haar betekent dit ook niet het einde bij de nationale ploeg. Vanaf de volgende campagne komt ze gewoon weer in aanmerking, maar de discipline moet top zijn."