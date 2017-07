Red Flames verliezen eervol van nummer drie van de wereld Frankrijk

Exact een week geleden kregen de Red Flames een pak voor de broek van Spanje: 7-0. Daar was weinig van blijven hangen tegen Frankrijk, de nummer drie op de FIFA-ranglijst voor vrouwen.

De openingsgoal van Frankrijk na een kwartier kwam er met een gelukje voor de thuisploeg. Verdedigster Heleen Jaques probeerde een voorzet onschadelijk te maken, maar duwde de bal ongelukkig in eigen doel: 1-0.

Daarna hielden de Belgen goed stand. Pas in de 90 minuut verdubbelde Frankrijk de 2-0. Na een hoekschop duwde Catala in een rommelige fase de 2-0 in doel.

Dinsdag spelen de Red Flames in Denderleeuw tegen Rusland een laatste oefenwedstrijd voor het EK.