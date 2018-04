Clement: "Match tegen Standard is geen revanche voor bekerfinale"

Daarmee raakt Clement een gevoelig puntje aan binnen de kwaliteiten van de Genkse selectie: efficiëntie.

"Dat is inderdaad wat we gemist hebben de voorbije weken, want in het spel waren we de betere ploeg. Op zo’n stressmomenten moeten we killers en winnaars zijn en het hoofd koel kunnen houden om de wedstrijd te beslissen."

"Maar we hebben dit seizoen al een sterke evolutie doorgemaakt. In elke wedstrijd vallen we aan in blok en zetten we hoog druk, zoals in Brugge. Daar hebben we de laatste maanden hard aan gewerkt. Ik wil dat mijn verdedigers meegaan als we aanvallen, dat ze aanvallender denken. Daardoor blijft die organisatie ook beter."

Als Genk de finale speelt van Play-off 2, zal het weinig rust kennen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Wil Clement per se Europees voetbal halen?

"Ja natuurlijk, het moet je ambitie zijn als topsporter om voor het hoogst haalbare te gaan en Europees voetbal is het hoogste dat we dit seizoen nog kunnen bereiken. Het klopt wel dat je dan minder rust heb."

"Anderzijds heb ik als trainer en als speler wel al ervaring genoeg om te weten wat je moet doen in die voorbereiding om een succesvol seizoen te hebben. Ik heb het idee dat ik alle wedstrijden wil winnen en ik ben er ziek van als dat niet gebeurt."