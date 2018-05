Antwerp versterkt zich met Congolees international Bolingi

Jonathan Bolingi is een Congolees international die vorig seizoen door Standard werd uitgeleend aan Moeskroen. Vooral in het begin van het seizoen liet de 23-jarige spits knappe dingen zien met 6 doelpunten in 8 wedstrijden.

De knappe start van Moeskroen en van Bolingi liep over in een mindere periode, zowel voor de club als voor de speler. Hij speelde nog veel, maar scoren lukte niet meer aan de lopende band. Bolingi tekende een contract voor 4 seizoenen.