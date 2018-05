Angban krijgt schorsing nadat hij op zitvlak van Perbet was gaan staan

"De commissie stelt vast dat Angban op een lichtzinnige wijze over zijn tegenstrever wou stappen op een ogenblik dat er enerzijds al een fout in zijn nadeel was gefloten", zegt commissievoorzitter Filiep De Ketelaere.

"Anderzijds had Angban geen enkel belang om de bal te bemachtigen. Deze actie was dus totaal onnodig en evenmin ontoelaatbaar."

Angban neemt zo 2 speeldagen schorsing mee naar volgend seizoen. Normaal gezien keert hij dan wel terug naar Chelsea, omdat zijn huurcontract bij Waasland-Beveren afgelopen is. Maar de schorsing van 2 speeldagen moet Angban uitzitten, bij om het even welke club hij speelt.