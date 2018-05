Gent is met Stallone Limbombe voorbereid op vertrek Moses Simon

Moses Simon had al even duidelijk gemaakt dat hij aan zijn laatste wedstrijden bij AA Gent bezig was, dus werd de zoektocht geopend naar een nieuwe flankaanvaller. Gent kwam snel uit bij Stallone Limbombe (Antwerp), die in de jeugdreeksen nog voor de Buffalo's speelde.

Limbombe verlengt zijn contract niet bij Antwerp en kiest voor een 3-jarig avontuur in de Ghelamco Arena. "Het is speciaal om terug te komen", zegt hij. "Het voelt als thuiskomen."

"De club heeft alvast een serieuze evolutie doorgemaakt. Toen ik hier vertrok, speelden we nog in het Ottenstadion. "