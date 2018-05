Waasland-Beveren plukt Heymans weg bij Westerlo

Daan Heymans is een jeugdproduct van Westerlo. In 2016 tekende hij er een profcontract en zette hij zijn eerste stapjes in de Jupiler Pro League. In 1B groeide hij uit tot een sterkhouders van de Kemphanen.

"Een jonge Belgische speler met een goed gestalte" kon Waasland-Beveren wel gebruiken om het nieuwe seizoen aan te vatten. "Hij is rechtsvoetig, speelt op positie tien, brengt tempo in het spel door goede inspeelpasses en een goede vista. Hij heeft zeker veel potentieel", klinkt het op de clubwebsite.