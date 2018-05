Leandro Trossard blijft Genk trouw: "Clubliefde bestaat nog"

Racing Genk strijdt zondag om het laatste Europese ticket tegen Zulte Waregem, maar de Limburgers zijn ook al bezig met volgend seizoen. Leandro Trossard, de uitblinker in Play-off I, tekent bij tot 2021 met een optie op een extra seizoen.

"We zijn verheugd dat Trossard blijft", zei sportief directeur Dimitri de Condé. "Niet alleen omwille van zijn voetbalkwaliteiten, maar ook omdat hij een speler uit onze eigen jeugdacademie is."

"Het is heel fijn dat hij zijn traject op de Belgische velden wil voortzetten. Clubliefde bestaat nog."

Ook coach Philippe Clement was in de wolken. "Ik kende zijn kwaliteiten al voor ik hier toekwam, maar hij heeft me nog meer verbaasd. Hij is een type speler die ik graag aan het werk zie. Hij heeft veel potentieel en er zullen veel clubs jaloers zijn nu."