Van der Elst: "Gert heeft alle kwaliteiten om het te maken"

"Ik ben blij dat ik opnieuw langs het veld kan staan, naast Gert", maakt Franky Van der Elst meteen zijn rol bij Oostende duidelijk. "Ik zal mijn steentje bijdragen, in dienst van Gert. Ik vind het ook leuk om opnieuw onder Hugo Broos, mijn ex-coach bij Club Brugge, te werken."

Van der Elst gelooft in een mooie toekomst voor Oostende met de nieuwe trainersstaf. "Gert ziet het spel goed, dat heeft iedereen al op tv kunnen zien. Hij is analytisch erg sterk en kan bovendien iets doen met die analyse op het veld."

"Gert heeft gewoon alle kwaliteiten om het te maken. Ook in de omgang met spelers is hij top. Er zullen uiteraard moeilijke momenten komen, maar ik geloof 200 procent in hem."