Verheyen: "Slechter na Coucke? Ik geloof net dat het beter kan bij KVO"

Gert Verheyen, Franky Van der Elst en Patrick Creemers vormen volgend seizoen de trainersstaf bij KV Oostende. "Ik ben heel trots dat ik KVO kan coachen", vertelde Verheyen op zijn eerste persconferentie. "Het is niet evident om een trainer die tot nu enkel met jeugd heeft gewerkt een kans te geven in eerste klasse."

Tot voor kort was hij bondscoach van de nationale U19, waar hij al Van der Elst als assistent en Creemers als keeperstrainer aan zijn zijde had. Eerder trainde hij ook de beloften van Club Brugge. "Toen ik vijf jaar geleden bij de KBVB aan de slag ging, had ik nooit gedacht dat ik nu hier zou zitten. Ik heb mezelf dan ook wat verrast."

"De hele staf is gemotiveerd om bij dit Oostende 3.0 aan de slag te gaan. Velen denken dat het na het vertrek van Marc Coucke bergaf zal gaan, maar wij geloven integendeel dat het beter kan op vele vlakken. Onder hem is de club natuurlijk enorm geëvolueerd. Maar de manier waarop de spelersgroep samenleefde, strookt niet met hoe ik het zie. Op dat vlak is er heel wat marge om te verbeteren."

"Ik wil bezieling in de groep krijgen. Dat moet op het veld te zien zijn, maar dat heeft ook te maken met hoe je de hele week voor de wedstrijd leeft. Vanaf dag één zal ik elke speler op zijn plichten wijzen en uitleggen waar we naartoe willen."