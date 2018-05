Maes: "Ik word gestraft, nu moet ik gaan verven bij mijn dochter"

Zulte Waregem en Lokeren zorgden voor een zinderende finale van Play-off II. "Ik zeg altijd dat Play-off II niet mooi is, maar de spelers hebben er nu wel iets moois van gemaakt", zei Zulte-trainer Dury achteraf. "De spelers hebben heel veel drive getoond."

"Ik heb al veel tegen Peter Maes gespeeld en dat zijn altijd moeilijke matchen. Het kantelpunt in de match was uiteraard die rode kaart. Ik heb de beelden nog niet gezien, maar er was een videoref, dus ik aanvaard het oordeel. Maar ons concept is niet gebaseerd op verdedigen en daardoor kregen we het moeilijk."

"In de tweede verlenging hebben we alles of niets gespeeld. En strafschoppen, daar zijn we goed in. We hebben vertrouwen gekregen vorig jaar in de bekerfinale op de Heizel en ook op training gingen alle ballen binnen. Ik ben blij voor iedereen."

Nu staat er nog een match op het programma tegen Genk. "Ik heb in Play-off I een heel goed Racing Genk gezien. Samen met Standard was het beter dan Anderlecht en Club. Genk heeft veel spelers die het verschil kunnen maken dus het wordt moeilijk."

"Vermoeid? Hoe meer je daarover praat, hoe vermoeider je wordt. Ik heb nog heel veel energie. Er zijn vooraf ook duidelijke afspraken gemaakt met de spelers. Of ze nu vandaag op vakantie konden vertrekken, of zondag, ze krijgen sowieso een maand vrij. Ik wens Peter Maes ook een fijne vakantie. Hopelijk kom ik hem niet tegen. Dat is een keer gebeurd in Marbella, en daarna ben ik een nacht ziek geweest."