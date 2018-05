Devroe: "Nooit getwijfeld aan verdere samenwerking met Hein"

Dat Anderlecht volgend seizoen in een nieuw jasje zal zitten, is het understatement van de dag. Minstens 10 nieuwe spelers zouden op komst zijn. "Ik denk dat we er niet zullen geraken met 10", werpt Luc Devroe op.

"Het is het einde van een cyclus. Het is tijd voor vernieuwing. Er hoort een nieuwe wind op alle gebieden te waaien en het is de bedoeling om daar aan te werken."

Anderlecht trok vandaag Milic, Musona en Adzic aan. Een echte grote naam zit niet in dat trosje. "Anderlecht is nooit slecht gevaren bij het rekruteren bij Belgische clubs. We kennen de kwaliteiten van die twee spelers. Ze hebben op een zeker niveau al iets bewezen."

"En grote namen? Er zijn in het verleden namen gehaald die maar vier wedstrijden gespeeld hebben. Kijk naar Rolando: hij speelde de finale van de Europa League, maar heeft hier geen deuk in een pakje boter gestampt. Je moet daar mee opletten."