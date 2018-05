Anderlecht stelt 3 nieuwe namen voor: Milic, Musona en Adzic

@rscanderlecht Veel nieuwe gezichten bij paars-wit. Veel nieuwe gezichten bij paars-wit.

In zijn "state of the union" vertelde Marc Coucke ook over zijn sportieve ambities. Hij bevestigde de komst van drie spelers: Antonio Milic (KVO), Knowledge Musona (KVO), Luka Adzic (Rode Ster). Kenny Saief wordt definitief overgenomen van AA Gent.