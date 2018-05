Coucke wil financieel gezond Anderlecht: "15 miljoen euro goedkoper werken"

Marc Coucke begon zijn persconferentie met een uitleg over de financiële gezondheid van de club. "Anderlecht heeft het voorbije seizoen een operationeel verlies van tien miljoen euro geleden", zei de voorzitter. "Dat is te veel. Zeker in een seizoen met Champions League-voetbal. Door uitgaande transfers kan dat resultaat nog naar een positief cijfer getrokken worden, maar zo'n structureel verlies is ongezond en we moeten dat vermijden."

"Het doel voor volgend seizoen is een operationele break-even. Champions League-inkomsten of transfers moeten dienen om te investeren, niet om een put te dempen. Om dit te bereiken zullen alle budgetten herbekeken moeten worden."

"Een voorbeeld is de scouting. Die vind ik heel belangrijk, maar is op dit moment ook erg duur. En dat terwijl de meeste spelers niet via de scouting komen. Onze club heeft een enorme traditie, maar de wereld verandert en wij moeten volgen."