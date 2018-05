Verhaeghe blijft scherp voor arbitrage: "Niveau is ondermaats"

Na de wedstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht was de voorzitter van blauw-zwart bijzonder scherp voor de VAR. Hij leek tussen de lijnen zelfs te insinueren dat er meer aan de hand zou kunnen zijn. "Die perceptie is achteraf gecreëerd. Mijn letterlijke woorden waren: "ofwel is het zo onprofessioneel, ofwel moet ik beginnen te denken dat er iets anders aan de hand is”, die woorden zijn verdraaid."

"Maar ik neem daar geen woord van terug. Ik probeer als voorzitter van Club Brugge heel professioneel te werken. Sinds vorig seizoen hebben we met alle profclubs een heel groot budget vrijgemaakt om de arbitrage klaar te maken voor dit seizoen. Wij hebben gezegd: "hier is het geld, zorg dat jullie klaar zijn wanneer het er om draait". Wat ik aankaart, en ik niet alleen, is dat het niveau van onze scheidsrechters op dit moment ondermaats is. Er moet verandering komen. Ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen."

"De clubs komen niet tussen in de arbitrage. Ook als ondervoorzitter van de voetbalbond heb ik daar niets over te zeggen. Dat wordt helemaal onafhankelijk geregeld. En ik kan alleen maar vaststellen dat het dit seizoen niet goed genoeg was. Er zijn ook geen Belgische scheidsrechters aanwezig op Europees niveau of op het WK. Er is een fundamenteel probleem van kwaliteit."

"Pas op, we hebben jonge scheidsrechters die het echt wel goed willen doen. Ze moeten hard trainen en werken, net zoals voetballers. We moeten ze helpen. Ik heb er vertrouwen in dat het niveau zal stijgen. Binnen drie of vijf jaar zullen er weer Belgische scheidsrechters op Europees niveau zijn. Dat willen we allemaal."