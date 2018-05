Officieel: Michel Preud'homme wordt opnieuw coach van Standard

Michel Preud'homme zocht zelf contact met Standard. "Ik had hem wel eens ontmoet, maar kende hem niet zo goed", vertelt Bruno Venanzi. "Toen de club het minder deed, had hij mijn zakenpartners laten weten dat hij me wilde zien. Samen spelen ze wel een eens een partijtje golf."

"Ik ben hem vervolgens gaan opzoeken in Frankrijk. Hij vroeg me niet om coach van Standard te worden, hij liet me weten dat de prestaties van de club van zijn hart hem pijn deden."

"Nadien hebben we mekaar meermaals gezien. We hebben meningen uitgewisseld en er ontstond een vriendschap. Na enkele maanden heb ik hem voorgesteld om coach te worden mét Emilio Ferrera erbij. Dat plan heeft hij aanvaard."