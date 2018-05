"Trossard was Hazard" en Vandenbempt wilde een selfie met Buffon

Club Brugge vierde op Pinkstermaandag de pas veroverde landstitel. Met heel veel volk en heel veel blauw-zwart in de straten. Franky Van der Elst: "Ik was er niet bij. Ik ben gaan fietsen met mijn vrouw, maar zag wel de beelden. Heel veel volk: 35.000 mensen. Ik vind dat sterk."

"Twee jaar geleden was er ook al zoveel volk. Dat was toen logisch, want het was lang geleden dat Club nog eens kampioen geworden was. Maar nu dus weer. Dit toont nogmaals aan dat Club een heel grote achterban heeft. Nu al is het stadion bijna elke keer uitverkocht. Met een nieuw stadion kunnen ze naar 35.000 toeschouwers gaan, denk ik."