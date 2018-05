In beeld: Brugge kleurt blauw en zwart voor kampioenenviering

De spelers werden 's ochtends feestelijk ontvangen op het stadhuis van Brugge. Ze kregen een medaille van burgemeester Renaat Landuyt en aanvoerder Ruud Vormer mocht het Gulden Boek van de stad Brugge ondertekenen.

In de namiddag verhuisden de feestelijkheden naar de Markt. Daar trokken volgens de politie 30.000 tot 35.000 supporters naartoe om de landskampioen te huldigen.

De spelers werden in open bussen naar het stadsplein gebracht en dan kon het feest losbarsten. "Dit is fantastisch", beet Ivan Leko de spits af. "Na tien maanden hard werk eindigen we hier vandaag met de titel en de beste supporters. Volgend jaar nog een keer!"

Als afsluiter stelden de spelers meteen ook de nieuwe shirts voor volgend seizoen voor. Opvallend: de uitshirts kleuren rood en wit, net zoals het Brugse wapenschild.